ФОТО | Рейсовый автобус Санкт-Петербург—Таллинн с 67 людьми съехал в кювет, 9 человек доставлены в больницу

Согласно первоначальным данным, в автобусе находились 67 человек, из которых двое — водители. Находившийся на момент аварии за рулем мужчина был трезв. С места происшествия с различными травмами доставлены в больницу 9 человек, четверо из которых — граждане Латвии. Опасных для жизни травм никто не получил.

Возможной причиной ДТП могла послужить техническая неполадка автобуса, из-за которой водитель потерял управление и съехал в кювет. Точные детали происшествия выясняются.

Остальные пассажиры были доставлены в Таллинн на другом автобусе, а оставшийся на месте происшествия багаж она могут получить в Ида-Харьюском отделении полиции по адресу П. Пинна, 4.

Полиция просит свидетелей ДТП связаться по номеру 112.