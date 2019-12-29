29.12.2019, 08:55

ФОТО | Рейсовый автобус Санкт-Петербург—Таллинн с 67 людьми съехал в кювет, 9 человек доставлены в больницу

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Ecolines: причина ДТП - столкновение с неизвестным объектом
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ФОТО | Рейсовый автобус Санкт-Петербург—Таллинн с 67 людьми съехал в кювет, 9 человек доставлены в больницу
Foto: Delfi lugeja

В воскресенье в 4:45 на 30 километре шоссе Таллинн-Нарва произошло ДТП — рейсовый автобус съехал в кювет. Как известно Delfi, это был автобус Ecolines, следовавший по маршруту Санкт-Петербург—Таллинн.

Согласно первоначальным данным, в автобусе находились 67 человек, из которых двое — водители. Находившийся на момент аварии за рулем мужчина был трезв. Пассажиры смогли выбраться из упавшего набок автобуса через люки на крыше.

С места происшествия с различными травмами доставлены в больницу 9 человек, четверо из которых — граждане Латвии. Опасных для жизни травм никто не получил.

Остальные пассажиры были доставлены в Таллинн на другом автобусе, а оставшийся на месте происшествия багаж она могут получить в Ида-Харьюском отделении полиции по адресу П. Пинна, 4.

Член правления Ecolines Eesti Элис Ковалев сообщил Delfi, что причиной ДТП стало, по словам водителя, столкновение с неизвестным объектом: либо отвалившимся от какого-нибудь грузовика куском льда, либо внезапно выбежавшим на дорогу животным.

"Так как на улице было темно и погодные условия были очень плохими, то водителю автобуса не удалось быстро заметить объект и он наехал на него. Поэтому автобус отклонился с проезжей полосы и, так как край дороги был скользким, автобус съехал в кювет и всем весом упал набок", — рассказал Ковалев.

Хотя Ковалев назвал дорогу скользкой, отвечающая за уход за дорогой фирма Üle OÜ утверждает, что дорога была влажной от соли. Это подтверждает и Департамент шоссейных дорог.

Ранее же сообщалось, что возможной причиной ДТП могла послужить техническая неполадка автобуса, из-за которой водитель потерял управление и съехал в кювет.

"Этот автобус недавно прошел техосмотр, также техническое состояние автобусов всегда проверяется перед каждым рейсом. В снежный период контроль особенно тщательный, чтобы, например, снег не попал систему тормозов", — ответил Ковалев.

Экспертная группа и полиция выясняют точные детали инцидента.

Остальные пассажиры были доставлены в Таллинн на другом автобусе, а оставшийся на месте происшествия багаж она могут получить в Ида-Харьюском отделении полиции по адресу П. Пинна, 4.

Полиция просит свидетелей ДТП связаться по номеру 112.

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