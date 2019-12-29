ФОТО | Рейсовый автобус Санкт-Петербург—Таллинн с 67 людьми съехал в кювет, 9 человек доставлены в больницу

Согласно первоначальным данным, в автобусе находились 67 человек, из которых двое — водители. Находившийся на момент аварии за рулем мужчина был трезв. Пассажиры смогли выбраться из упавшего набок автобуса через люки на крыше.

С места происшествия с различными травмами доставлены в больницу 9 человек, четверо из которых — граждане Латвии. Опасных для жизни травм никто не получил.

Остальные пассажиры были доставлены в Таллинн на другом автобусе, а оставшийся на месте происшествия багаж она могут получить в Ида-Харьюском отделении полиции по адресу П. Пинна, 4.

Член правления Ecolines Eesti Элис Ковалев сообщил Delfi, что причиной ДТП стало, по словам водителя, столкновение с неизвестным объектом: либо отвалившимся от какого-нибудь грузовика куском льда, либо внезапно выбежавшим на дорогу животным.

"Так как на улице было темно и погодные условия были очень плохими, то водителю автобуса не удалось быстро заметить объект и он наехал на него. Поэтому автобус отклонился с проезжей полосы и, так как край дороги был скользким, автобус съехал в кювет и всем весом упал набок", — рассказал Ковалев.

Хотя Ковалев назвал дорогу скользкой, отвечающая за уход за дорогой фирма Üle OÜ утверждает, что дорога была влажной от соли. Это подтверждает и Департамент шоссейных дорог.

Ранее же сообщалось, что возможной причиной ДТП могла послужить техническая неполадка автобуса, из-за которой водитель потерял управление и съехал в кювет.