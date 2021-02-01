ФОТО | Разбившие полицейские автомобили молодые люди получили 25 суток ареста

В ночь на пятницу, 29 января, полиция получила несколько вызовов в Пярну в многоквартирный дом на у. Кооли в связи с нарушением ночного покоя. Прибывшие на первый вызов полицейские побеседовали с шумевшими людьми, и те пообещали вести себя тише, но через некоторое время Центр тревоги вновь получил вызов о шуме в той же квартире.

„Полицейские побеседовали с находившимися в квартире людьми снова, а также попросили двух шумных, нетрезвых и агрессивно настроенных мужчин уйти, чтобы прекратить нарушение правопорядка", — рассказал руководитель патрульной службы Пярнуского отделения полиции Хенри Мурумаа.

Вернувшись к припаркованным автобусам, полицейские обнаружили, что в одном автобусе разбито стекло, а во втором зеркало. У полицейских было основание полагать, что повредить микроавтобусы могли только что ушедшие из квартиры мужчины, и они приступили к их поискам. Звонок о том, что вышедшие из дома мужчины разбили автомобили полиции, поступил и Центру тревоги.

Патруль нашел мужчин неподалеку от дома. "Они вели себя агрессивно, не подчинялись распоряжениям полиции и оказали физическое сопротивление, поэтому патрулю пришлось при задержании применить силу", — сказал Мурумаа.

Задержанных 22- и 24-летнего мужчин доставили в отделение полиции и начали делопроизводство о проступке. Полицейские просмотрели записи бортовой камеры полицейского автомобиля и обнаружили, что действия молодых людей были зафиксированы камерой.

"Большое спасибо человеку, который позвонил на 112 и сообщил о повреждении автомобилей. Работа полиции — помогать людям, той ночью мы выехали на вызов, чтобы помочь людям, которые из-за шума не могли спать. Но, к сожалению, кажется, шумевшие молодые люди не поняли ситуации и продолжили вести себя неразумно и уйдя из квартиры. Теперь им придется подумать о своем поведении в камере", — добавил Мурумаа.