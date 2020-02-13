ФОТО | Рассмотрение дела о жестоком нападении на таксиста перенесено

В ходе нападения, имевшего место почти полтора года назад, злоумышленники использовали нож, чем нанесли пострадавшему тяжелые травмы. Полиция тогда провела целую операцию для задержания подозреваемых.

Как уже сообщалось, 16 ноября 2018 года в волости Пярсти местные жители обнаружили следы крови на асфальте и несколько подозрительных предметов. Прибывший на место патруль посчитал, что это может быть место преступления.

В то же время, в 8:30, поступил вызов, что через Колга-Яани в сторону Вильянди мчится автомобиль, совершающий опасные маневры. Тот же полицейский патруль отправили на его поиски. В 8:50 при виде разыскиваемого Mercedes полицейские дали ему команду остановиться, но водитель проигнорировал ее и продолжил мчаться в направлении Вильянди.

По пути Mercedes стал причиной пары ДТП, задев несколько других автомобилей, но не остановился, продолжив путь в сторону улицы Таллинна в Вильянди.

Разыскиваемый Mercedes был обнаружен около 9:00 на парковке театра "Угала" в Вильянди, а свидетели сообщили, что из него вышли трое мужчин и побежали в направлении кладбища. В автомобиле остался 60-летний таксист, на которого напали и ограбили. Таксиста доставили в больницу, угрозы его жизни не было.