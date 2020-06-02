ФОТО | Пятьдесят новых мобильных телефонов изъято у гражданина Эстонии на российской границе

Мужчина прибыл на автомобиле ”SCANIA” на территорию многостороннего автомобильного пункта пропуска Ивангород по направлению въезд в РФ. Гражданин заявил, что у него отсутствуют какие-либо товары, подлежащие таможенному декларированию в письменной форме.

В ходе проведения совместного с представителями пограничной службы таможенного контроля, таможенники в кабине тягача и кузове обнаружили 50 новых мобильных телефонов и 3 новых ноутбука фирмы Apple общим весом 34 килограмма.

В своем объяснении мужчина пояснил, что с таможенными правилами перемещения товаров он не знаком, техника ему была передана в Эстонии, в городе Нарве, от незнакомого человека. Водитель пояснил, что никакого отношения к перемещаемому товару не имеет. Просто согласился перевезти его за вознаграждение в 200 Евро на территорию России и передать по адресу.

Для выяснения всех обстоятельств административного правонарушения назначено проведение товароведческой экспертизы. Кингисеппской таможней возбуждено дело об административном правонарушении.