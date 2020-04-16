ФОТО | Пять таллиннских торговых центров получили бомбовые угрозы

Сегодня вечером около половины девятого поступили бомбовые угрозы пяти торговым центрам в Таллинне. Людей эвакуировали из центров Viru, Sikupilli, Kristiine, Mustika и Rocca al Mare.

Полиция на месте выясняет обстоятельства и устанавливает, есть ли опасность.

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