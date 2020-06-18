ФОТО | Пять дней назад пропал 13-летний мальчик. Полиция просит помощи
В субботу, 13 июня 13-летний Маттис ушел из дома в деревне Килксама в Пярнумаа и до сих пор не вернулся. Полиция просит помощи в его поисках.
В субботу, 13 июня 13-летний Маттис ушел из дома в деревне Килксама в Пярнумаа и до сих пор не вернулся. Полиция просит помощи в его поисках.
Родители Маттиса сообщили в Центр тревоги о пропаже сына 16 июня. Мальчик и раньше уходил из дома, но обычно возвращался спустя какое-то время.
Полиция тут же начала поиски Маттиса, пообщалась с его друзьями и близкими. Друзья последний раз видели Маттиса 17 июня в центре Пярну. Телефона у него нет.
Рост Маттиса — 165 см, у него худощавое телосложение и короткие русые волосы. На нем были надеты светлая куртка, черные шорты и темный рюкзак.
Полиция просит всех, кто располагает какой-либо информацией, позвонить по номеру 112, инфотелефону 612 3000 или написать на andrea.rebane@politsei.ee
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