ФОТО | Пять дней назад пропал 13-летний мальчик. Полиция просит помощи

Родители Маттиса сообщили в Центр тревоги о пропаже сына 16 июня. Мальчик и раньше уходил из дома, но обычно возвращался спустя какое-то время.

Полиция тут же начала поиски Маттиса, пообщалась с его друзьями и близкими. Друзья последний раз видели Маттиса 17 июня в центре Пярну. Телефона у него нет.

Рост Маттиса — 165 см, у него худощавое телосложение и короткие русые волосы. На нем были надеты светлая куртка, черные шорты и темный рюкзак.

Полиция просит всех, кто располагает какой-либо информацией, позвонить по номеру 112, инфотелефону 612 3000 или написать на andrea.rebane@politsei.ee