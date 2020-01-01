01.01.2020, 18:50
ФОТО | Пьяный водитель врезался в светофор на Палдиском шоссе
В 17:11 в Центр тревоги поступил вызов о ДТП на Палдиском шоссе в Таллинне, где автомобиль врезался в столб со светофором. У водителя был обнаружен алкоголь в крови.
В 17:11 в Центр тревоги поступил вызов о ДТП на Палдиском шоссе в Таллинне, где автомобиль врезался в столб со светофором. У водителя был обнаружен алкоголь в крови.
71-летний мужчина ха рулем Suzuki врезался в столб. У него была обнаружена степень опьянения менее 1,5 промилле.
Точные детали ДТП выясняются.
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