ФОТО | Пьяный водитель врезался в светофор на Палдиском шоссе

rus.delfi.ee EST

В 17:11 в Центр тревоги поступил вызов о ДТП на Палдиском шоссе в Таллинне, где автомобиль врезался в столб со светофором. У водителя был обнаружен алкоголь в крови.