01.01.2020, 18:50

ФОТО | Пьяный водитель врезался в светофор на Палдиском шоссе


EST
Galerii: 5 pilti
Foto: Priit Simson

В 17:11 в Центр тревоги поступил вызов о ДТП на Палдиском шоссе в Таллинне, где автомобиль врезался в столб со светофором. У водителя был обнаружен алкоголь в крови.

71-летний мужчина ха рулем Suzuki врезался в столб. У него была обнаружена степень опьянения менее 1,5 промилле.

Точные детали ДТП выясняются.

Читайте также: