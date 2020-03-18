ФОТО | Пьяный водитель врезался в дерево и оказал сопротивление полицейским

Авария произошла в 15.30 в волости Пыхья-Сакала, на расположенной возле шоссе парковке.

Водитель оказал сопротивление прибывшим на место ДТП полицейским и отказался дуть в алкометр.

Стражи порядка применили физическую силу и одели на мужчину наручники. Спасатели ликвидировали опасность возгорания транспортного средства.

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