18.03.2020, 21:24
ФОТО | Пьяный водитель врезался в дерево и оказал сопротивление полицейским(16)
В Вильяндимаа нетрезвый водитель врезался на своем автомобиле Volvo в дерево. Полицейским пришлось повозиться, чтобы его утихомирить.
В Вильяндимаа нетрезвый водитель врезался на своем автомобиле Volvo в дерево. Полицейским пришлось повозиться, чтобы его утихомирить.
Авария произошла в 15.30 в волости Пыхья-Сакала, на расположенной возле шоссе парковке.
Водитель оказал сопротивление прибывшим на место ДТП полицейским и отказался дуть в алкометр.
Стражи порядка применили физическую силу и одели на мужчину наручники. Спасатели ликвидировали опасность возгорания транспортного средства.
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