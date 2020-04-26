ФОТО | Пьяный водитель такси протаранил несколько машин, а затем влетел в сад частного дома

Вчера около 23:00 в полицию поступило сообщение, что в Вильянди на Паала теэ автомобиль Mercedes-Benz въехал в сад частного дома.
Прибывшие на место аварии полицейские установили, что за несколько минут до того, как водитель въехал в сад, он совершил другую аварию: потер управление и врезался в Opel который, в свою очередь, столкнулся с другим Opel.
Mercedes-Benz скрылся с места происшествия и поехал по Паала теэ, где водитель вновь потерял управление и въехал в сад частного дома.
Полицейские выявили у мужчины алкогольное опьянение. Нарушителя доставили в полицейский участок. Его машину отбуксировали на полицейскую парковку. Для выяснения обстоятельств произошедшего возбуждено уголовное дело.
Судя по фотографиям, за рулем Mercedes-Benz мог быть водитель такси.
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