06.07.2019, 12:38

ФОТО | Пьяный водитель снес дорожный знак и скрылся. Задержать его помогли свидетели

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rus.delfi.ee
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ФОТО | Пьяный водитель снес дорожный знак и скрылся. Задержать его помогли свидетели
Lugeja foto

Ранним утром субботы, примерно в 5 часов, полиции сообщили, что автомобиль BMW наехал на дорожный знак на бульваре Рявала и скрылся с места происшествия.

Свидетели ДТП последовали за нарушителем, а вскоре полиция недалеко от аэропорта остановила автомобиль BMW .

Выяснилось, что им управляет нетрезвый 41-летний мужчина, который был задержан.

Возбуждено дело по статье, предусматривающей ответственность за управление моторным транспортным средством в состоянии опьянения.

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