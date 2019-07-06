06.07.2019, 12:38
ФОТО | Пьяный водитель снес дорожный знак и скрылся. Задержать его помогли свидетели
Ранним утром субботы, примерно в 5 часов, полиции сообщили, что автомобиль BMW наехал на дорожный знак на бульваре Рявала и скрылся с места происшествия.
Свидетели ДТП последовали за нарушителем, а вскоре полиция недалеко от аэропорта остановила автомобиль BMW .
Выяснилось, что им управляет нетрезвый 41-летний мужчина, который был задержан.
Возбуждено дело по статье, предусматривающей ответственность за управление моторным транспортным средством в состоянии опьянения.
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