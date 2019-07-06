ФОТО | Пьяный водитель снес дорожный знак и скрылся. Задержать его помогли свидетели

Свидетели ДТП последовали за нарушителем, а вскоре полиция недалеко от аэропорта остановила автомобиль BMW .

Выяснилось, что им управляет нетрезвый 41-летний мужчина, который был задержан.

Возбуждено дело по статье, предусматривающей ответственность за управление моторным транспортным средством в состоянии опьянения.