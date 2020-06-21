ФОТО | Пьяный водитель на внедорожнике вылетел с трассы. Шесть из семи человек получили травмы

Полиция выяснила, что внедорожник Nissan вылетел с трассы и перевернулся через крышу.

Из находившихся в автомобиле семи человек шестеро получили травмы, из них четверых отправили в Северо-Эстонскую региональную больницу, двоих - в Ракверескую больницу, еще один после оказания в первой помощи был отпущен на домашнее лечение.

Управлял Nissan 22-летний мужчина, у которого не было водительских прав. Перед тем, как сесть за руль, он употребил алкоголь.

ДТП произошло на узкой и извилистой грунтовой дороге. По имеющимся данным, компания попросила водителя отвезти их домой в Тапа.

Обстоятельства аварии выясняются.