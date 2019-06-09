09.06.2019, 10:45
ФОТО: пьяный водитель мопеда спровоцировал на шоссе Таллинн - Тарту аварию
Немногим сразу после полуночи в волости Пыльтсамаа (Йыгеваский уезд) на шоссе Таллинн — Тарту — Выру — Лухамаа произошло ДТП, в котором пострадал отклонившийся на встречную полосу движения водитель мопеда.
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