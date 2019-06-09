ФОТО: пьяный водитель мопеда спровоцировал на шоссе Таллинн - Тарту аварию

Немногим сразу после полуночи в волости Пыльтсамаа (Йыгеваский уезд) на шоссе Таллинн — Тарту — Выру — Лухамаа произошло ДТП, в котором пострадал отклонившийся на встречную полосу движения водитель мопеда.
Авария произошла в 00.06 на 145-м километре шоссе, где нетрезвый водитель мопеда Romet Motors врезался в шедшую навстречу Škoda Superb, которой управляла 19-летняя женщина. Водителя мопеда доставили в тартускую больницу.
Некоторое время движение в обе стороны было ограничено.
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