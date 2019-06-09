09.06.2019, 10:45

ФОТО: пьяный водитель мопеда спровоцировал на шоссе Таллинн - Тарту аварию

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rus.delfi.ee
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ФОТО: пьяный водитель мопеда спровоцировал на шоссе Таллинн - Тарту аварию
Foto: Ragnar Vutt

Немногим сразу после полуночи в волости Пыльтсамаа (Йыгеваский уезд) на шоссе ТаллиннТартуВыруЛухамаа произошло ДТП, в котором пострадал отклонившийся на встречную полосу движения водитель мопеда.

Авария произошла в 00.06 на 145-м километре шоссе, где нетрезвый водитель мопеда Romet Motors врезался в шедшую навстречу Škoda Superb, которой управляла 19-летняя женщина. Водителя мопеда доставили в тартускую больницу.

Некоторое время движение в обе стороны было ограничено.

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