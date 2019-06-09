ФОТО: пьяный водитель мопеда спровоцировал на шоссе Таллинн - Тарту аварию

Авария произошла в 00.06 на 145-м километре шоссе, где нетрезвый водитель мопеда Romet Motors врезался в шедшую навстречу Škoda Superb, которой управляла 19-летняя женщина. Водителя мопеда доставили в тартускую больницу.

Некоторое время движение в обе стороны было ограничено.