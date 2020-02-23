ФОТО: Пьяный водитель без прав пытался скрыться от полиции
В ночь на воскресенье в волости Тапа в Ляэне-Вирумаа 29-летний водитель проигнорировал сигнал к остановке, данный ему полицией, и попытался скрыться.
В ночь на воскресенье в волости Тапа в Ляэне-Вирумаа 29-летний водитель проигнорировал сигнал к остановке, данный ему полицией, и попытался скрыться.
Инцидент произошел около половины третьего ночи на 15 км шоссе Тапа-Летхсе-Янеда в волости Тапа в Ляэне-Вирумаа. Как сообщили Delfi в полиции, водитель автомобиля Saab проигнорировал сигнал к остановке и попытался скрыться. Через несколько километров он все же остановился. Выяснилось, что 29-летний водитель не имеет прав и находится в состоянии алкогольного опьянения.
Мужчина признал свою ошибку, а попытку скрыться объяснил тем, что был напуган.
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