ФОТО: Пьяный водитель без прав пытался скрыться от полиции

Инцидент произошел около половины третьего ночи на 15 км шоссе Тапа-Летхсе-Янеда в волости Тапа в Ляэне-Вирумаа. Как сообщили Delfi в полиции, водитель автомобиля Saab проигнорировал сигнал к остановке и попытался скрыться. Через несколько километров он все же остановился. Выяснилось, что 29-летний водитель не имеет прав и находится в состоянии алкогольного опьянения.

Мужчина признал свою ошибку, а попытку скрыться объяснил тем, что был напуган.

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