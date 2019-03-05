ФОТО: Пьяный водитель без прав получил реальный тюремный срок и лишился своего BMW

В начале недели полиция задержала в Йыгевамаа не имеющего водительских прав пьяного водителя, которого задержали и доставили в арестный дом. Сегодня суд решил, что наряду со свободой мужчине придется лишиться и своего транспортного средства.
В ночь на 4 марта полиция задержала в Пыльтсамаа в деревне Писисааре водителя BMW, который не реагировал на сигнал остановиться и продолжал ехать по снежным лесным дорогам. "Поняв, что на своей машине убежать от полицейских не удастся, мужчина остановил свою машину посреди лесной дороги и сбежал в темную чащобу. От этого мужчине тоже не было пользы, потому что мы задержали его, идя по свежим следам, уже в нескольких десятках метров от дороги в зарослях", — описал патрульный полицейский Йыгева Арси Алавере.
Патрульный полицейский добавил, что при проверке находившегося за рулем и сбежавшего в лес 37-летнего мужчины выяснилась и причина игнорирования сигнала остановиться и побега. "Мужчина был пьян, и вдобавок у него также не было водительских прав", — уточнил Алавере. Знакомого полиции из-за аналогичных нарушений мужчину той ночью задержали и доставили для начала в арестный дом.
По словам прокурора Лыунаской окружной прокуратуры Лиане Пеэтс, мужчине предъявили обвинение в неоднократном управлении транспортным средством в пьяном виде, поскольку он ранее уже дважды был за это наказан, и в систематическом управлении транспортным средством без водительских прав. "Предыдущие наказания за вождение в пьяном виде не наставили мужчину на законопослушный путь. Поскольку он управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и в этом году уже второй раз без водительских прав, прокуратура ходатайствовала о том, чтобы он был наказан реальным тюремным заключением, чтобы опасный для себя и других водитель в ближайшее время не мог вернуться на дорогу", — сказала Пеэтс. "Сегодня суд приговорил его к одному году и семи месяцам тюремного заключения. Вдобавок у мужчины конфискуют средство совершения преступления, то есть его BMW", — добавила прокурор.
Преследовавший пьяного водителя на ночной лесной дороге Арси Алавере констатировал, что у постоянно рвавшегося за руль и осужденного сегодня мужчины никогда и не было водительских прав. "У такого водителя нет как необходимых теоретических знаний, так и практического опыта езды, чтобы участвовать в дорожном движении. Надеемся, назначенное мужчине длительное время на обдумывание изменит его установки и представление о дорожной культуре", — отметил Алавере.