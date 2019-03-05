ФОТО: Пьяный водитель без прав получил реальный тюремный срок и лишился своего BMW

В ночь на 4 марта полиция задержала в Пыльтсамаа в деревне Писисааре водителя BMW, который не реагировал на сигнал остановиться и продолжал ехать по снежным лесным дорогам. "Поняв, что на своей машине убежать от полицейских не удастся, мужчина остановил свою машину посреди лесной дороги и сбежал в темную чащобу. От этого мужчине тоже не было пользы, потому что мы задержали его, идя по свежим следам, уже в нескольких десятках метров от дороги в зарослях", — описал патрульный полицейский Йыгева Арси Алавере.

Патрульный полицейский добавил, что при проверке находившегося за рулем и сбежавшего в лес 37-летнего мужчины выяснилась и причина игнорирования сигнала остановиться и побега. "Мужчина был пьян, и вдобавок у него также не было водительских прав", — уточнил Алавере. Знакомого полиции из-за аналогичных нарушений мужчину той ночью задержали и доставили для начала в арестный дом.