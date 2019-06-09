ФОТО: Пьяный вандал побил восемь машин такси у таллиннского аэропорта

«Вчера вечером, около 23 часов, полиция получила сообщение, что водители такси вместе с охранником аэропорта задержали нетрезвого мужчину, который бил стоящие около здания аэропорта такси», - сообщил Delfi пресс-секретарь Департамента полиции Рагне Кейск.

Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили, что 31-летний разбушевавшийся мужчина повредил 8 машин такси. У одной из них было разбито стекло, у некоторых — повреждены детали корпуса, у других — плафоны.

Так как мужчина в ходе своих действий сам получил травмы, то медики оказали ему на месте первую помощь.

Затем полиция отправила вандала протрезвляться в арестантскую камеру.

На данный момент неизвестно, что вывело мужчину из себя, и стало причиной его ярости именно такси или что-то другое. Все обстоятельства случившегося и нанесенный ущерб выяснит следствие.