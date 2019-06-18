18.06.2019, 19:31

ФОТО | Пьяный мужчина вернулся из магазина и обнаружил, что его дом горит

 (2)
rus.delfi.ee
EST
Galerii: 20 pilti
Tulekahju Tapa vallas Foto: Kaspar Pokk, Delfi

Сегодня после полудня один житель деревни Савалдума волости Тапа пришел из магазина домой и обнаружил горящий дом.

Спасатели, которые выехали на место с расстояния 15 километров, уже по дороге из города видели большой столб дыма. Путь к горящему дому преграждало одно дерево, которое спасатели спилили.

По прибытии спасателей дом горел открытым пламенем, крыша уже обвалилась и только стены стояли. Пьяный мужчина хотел попасть в дом, но этого ему не позволили. Дом был полностью уничтожен, и причина возникновения пожара еще не выяснена.

Читайте также:
Читайте также: