ФОТО | Пьяный мужчина вернулся из магазина и обнаружил, что его дом горит

Спасатели, которые выехали на место с расстояния 15 километров, уже по дороге из города видели большой столб дыма. Путь к горящему дому преграждало одно дерево, которое спасатели спилили.

По прибытии спасателей дом горел открытым пламенем, крыша уже обвалилась и только стены стояли. Пьяный мужчина хотел попасть в дом, но этого ему не позволили. Дом был полностью уничтожен, и причина возникновения пожара еще не выяснена.