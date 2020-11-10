ФОТО | Пьяный мужчина остановил в Нымме движение поездов. Полиция ведет с ним переговоры(6)
Сегодня в 16 часов в Таллинне в окрестностях железнодорожной станции Лийва пьяный мужчина встал на железнодорожные пути и отказывается уходить.
Сегодня в 16 часов в Таллинне в окрестностях железнодорожной станции Лийва пьяный мужчина встал на железнодорожные пути и отказывается уходить.
Движение поездов встало. Полиция пытается мужчину успокоить.
Вечерние поезда Таллинн — Рапла и Рапла — Таллинн были заменены автобусами.
Находящийся на месте фотограф Delf сообщил, что у молодой говорящий по-русски мужчина в руках держит бутылку с алкогольным напитком.
По неподтвержденной информации, мужчина, якобы, угрожал взорвать поезд, но не похоже, что у него есть какое-либо оружие, не говоря уже о взрывном устройстве.
По словам людей, мужчина сообщил, что ему 33 года. Уже два часа он сидит на путях, пьет водку и набивает карманы камнями с железной дороги.
Рядом со станцией находилось много людей, которых отвезли домой автобусы.
Полиция обещала позже дать дополнительную информацию.
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