ФОТО | Пьяный мужчина остановил в Нымме движение поездов. Полиция ведет с ним переговоры

Движение поездов встало. Полиция пытается мужчину успокоить.

Вечерние поезда Таллинн — Рапла и Рапла — Таллинн были заменены автобусами.

Находящийся на месте фотограф Delf сообщил, что у молодой говорящий по-русски мужчина в руках держит бутылку с алкогольным напитком.

По неподтвержденной информации, мужчина, якобы, угрожал взорвать поезд, но не похоже, что у него есть какое-либо оружие, не говоря уже о взрывном устройстве.

По словам людей, мужчина сообщил, что ему 33 года. Уже два часа он сидит на путях, пьет водку и набивает карманы камнями с железной дороги.

Рядом со станцией находилось много людей, которых отвезли домой автобусы.

Полиция обещала позже дать дополнительную информацию.