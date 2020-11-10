ФОТО | Пьяный мужчина на два с половиной часа остановил в Нымме движение поездов

Движение поездов встало. Вечерние поезда Таллинн — Рапла и Рапла — Таллинн были заменены автобусами.

Находящийся на месте фотограф Delf сообщил, что у молодой говорящий по-русски мужчина в руках держал бутылку с алкогольным напитком.

По неподтвержденной информации, мужчина, якобы, угрожал взорвать поезд, но было не похоже, что у него есть какое-либо оружие, не говоря уже о взрывном устройстве.

По словам людей, мужчина сообщил, что ему 33 года. Два часа он сидел на путях, пил водку и набивал карманы камнями с железной дороги.

Рядом со станцией находилось много людей, которых отвезли домой автобусы.

В 18 часов полицейские (многие из них в тяжелом защитном снаряжении) начали операцию по удалению хулигана с железнодорожных путей. Через полчаса мужчину увели в полицейский автобус.

Полиция обещала позже дать дополнительную информацию.