ФОТО | Пьяный мужчина на два с половиной часа остановил в Нымме движение поездов

Движение поездов встало. Вечерние поезда Таллинн — Рапла и Рапла — Таллинн были заменены автобусами.
Находящийся на месте фотограф Delf сообщил, что у молодой говорящий по-русски мужчина в руках держал бутылку с алкогольным напитком.
По неподтвержденной информации, мужчина, якобы, угрожал взорвать поезд, но было не похоже, что у него есть какое-либо оружие, не говоря уже о взрывном устройстве.
По словам людей, мужчина сообщил, что ему 33 года. Два часа он сидел на путях, пил водку и набивал карманы камнями с железной дороги.
Рядом со станцией находилось много людей, которых отвезли домой автобусы.
В 18 часов полицейские (многие из них в тяжелом защитном снаряжении) начали операцию по удалению хулигана с железнодорожных путей. Через полчаса мужчину увели в полицейский автобус.
Полиция обещала позже дать дополнительную информацию.
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