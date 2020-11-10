ФОТО | Пьяный мужчина на два с половиной часа остановил в Нымме движение поездов

Сообщение о нетрезвом агрессивном нарушителе полиция получила в 16.07 . Вечерние поезда Таллинн — Рапла и Рапла — Таллинн были заменены автобусами.
Находящийся на месте фотограф Delf сообщил, что молодой говорящий по-русски мужчина в руках держал бутылку с алкогольным напитком. Полиция вела с правонарушителем переговоры.
По неподтвержденной информации, мужчина, якобы, угрожал взорвать поезд, но было не похоже, что у него есть какое-либо оружие, не говоря уже о взрывном устройстве.
По словам людей, мужчина сообщил, что ему 33 года. Два часа он сидел на путях, пил водку и набивал карманы камнями с железной дороги.
Рядом со станцией находилось много людей, которых отвезли домой автобусы.
В 18 часов полицейские (многие из них в тяжелом защитном снаряжении) начали операцию по удалению хулигана с железнодорожных путей. Через полчаса мужчину увели в полицейский автобус. Полиция подтвердила, что речь идет о 33-летнем мужчине.
В 18.42 движение поездов было возобновлено.
Полиция обещала позже дать дополнительную информацию.
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