06.12.2020, 10:06
ФОТО | Пьяный молодой человек на автомобиле протаранил стену жилого дома
Вчера поздно вечером в Тарту автомобиль врезался в стену жилого дома.
Вчера поздно вечером в Тарту автомобиль врезался в стену жилого дома.
Вчера в 22 часа полиция получила сообщение о том, что в Тарту автомобиль врезался в стену жилого дома.
Выяснилось, что за рулем легкового автомобиля Volvo находился 19-летний молодой человек в состоянии сильного алкогольного опьянения. Он потерял контроль на транспортным средством, что привело к аварии.
Прибывшие на место медики осмотрели молодого человека на месте, в больницу его отвозить не стали.
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