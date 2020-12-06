ФОТО | Пьяный молодой человек на автомобиле протаранил стену жилого дома

Вчера в 22 часа полиция получила сообщение о том, что в Тарту автомобиль врезался в стену жилого дома.

Выяснилось, что за рулем легкового автомобиля Volvo находился 19-летний молодой человек в состоянии сильного алкогольного опьянения. Он потерял контроль на транспортным средством, что привело к аварии.

Прибывшие на место медики осмотрели молодого человека на месте, в больницу его отвозить не стали.

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