02.06.2020, 08:40
ФОТО: Пьяная женщина на машине врезалась в здание Кайтселийта
Вчера вечером в Валга произошла авария, в результате которой автомобиль врезался в здание Кайтселийта.
Вчера вечером в Валга произошла авария, в результате которой автомобиль врезался в здание Кайтселийта.
ДТП произошло возле Выру, 12, где, по предварительным данным, 51-летняя женщина с признаками алкогольного опьянения не справилась с управлением легкового автомобиля Audi A6. В результате этого транспортное средство при повороте налево врезалось в бордюр, затем в дерево и угол дома, после чего сбило флагшток и перевернулось на крышу.
Водителя доставили в Вагласкую больницу на проверку. Как сообщает полиция, больше в машине никого не было. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.
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