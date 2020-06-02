ФОТО: Пьяная женщина на машине врезалась в здание Кайтселийта

ДТП произошло возле Выру, 12, где, по предварительным данным, 51-летняя женщина с признаками алкогольного опьянения не справилась с управлением легкового автомобиля Audi A6. В результате этого транспортное средство при повороте налево врезалось в бордюр, затем в дерево и угол дома, после чего сбило флагшток и перевернулось на крышу.

Водителя доставили в Вагласкую больницу на проверку. Как сообщает полиция, больше в машине никого не было. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.



Lugeja foto