ФОТО: Пьяная женщина на автомобиле врезалась в автобус

Ехавший по второстепенной дороге автомобиль под управлением 40-летней женщины не уступил дорогу автобусу, двигавшемуся со стороны Пайде по направлению к Тюри, и врезался в него сбоку. В результате столкновения автомобиль отлетел на обочину и врезался в дерево.

По предварительным данным, водитель автомобиля находилась в состоянии алкогольного опьянения, но окончательную оценку даст экспертиза.

Также водителя Audi доставили в больницу для проверки, поскольку она получила травмы.

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