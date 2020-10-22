ФОТО: Пьяная женщина на автомобиле врезалась в автобус
Вчера в 22:50 произошла авария на перекрестке улиц Пярну и Раудтеэ в Пайде, где столкнулись легковой автомобиль Audi и рейсовый автобус.
Вчера в 22:50 произошла авария на перекрестке улиц Пярну и Раудтеэ в Пайде, где столкнулись легковой автомобиль Audi и рейсовый автобус.
Ехавший по второстепенной дороге автомобиль под управлением 40-летней женщины не уступил дорогу автобусу, двигавшемуся со стороны Пайде по направлению к Тюри, и врезался в него сбоку. В результате столкновения автомобиль отлетел на обочину и врезался в дерево.
По предварительным данным, водитель автомобиля находилась в состоянии алкогольного опьянения, но окончательную оценку даст экспертиза.
Также водителя Audi доставили в больницу для проверки, поскольку она получила травмы.
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