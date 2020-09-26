26.09.2020, 19:43
ФОТО: Пьяная женщина на авто вылетела в кювет, транспортное средство несколько раз перевернулось(11)
Сегодня в 16:45 в деревне Лайметса в Ярвамаа произошла авария: автомобиль Daewoo под управлением 49-летней женщины несколько раз перевернулся, в результате чего водитель вылетела из салона и упала рядом с транспортным средством.
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