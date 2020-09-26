ФОТО: Пьяная женщина на авто вылетела в кювет, транспортное средство несколько раз перевернулось

Как рассказал очевидец происшествия, он сразу подумал, что человек получил серьезные травмы, однако женщина сразу же встала и пошла.

Прибывшие на месте медики доставили ее в больницу для проверки.

Полиция сообщила в социальных сетях, что женщина была сильно пьяна. Также она ранее имела дело с полицией в связи с вождением в пьяном виде.