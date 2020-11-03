03.11.2020, 18:09

ФОТО | Проверка на дорогах: каждый девятый грузовик не отвечает техническим требованиям

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Politsei- ja Piirivalveamet Tartus
Politsei- ja Piirivalveamet TartusFoto: Argo Ingver

На минувшей неделе в Таллинне и Харьюском уезде сотрудниками Пыхьяской префектуры были проведены рейды по проверке коммерческих транспортных средств.

Всего было проведено 219 автомобилей, выявлено 125 нарушений. 27 (12,3%) машин по результатам контроля были направлены на внеочередной технический осмотр, так как их состояние не отвечало требованиям.

Больше всего зафиксировано нарушений, связанных с массой и габаритами перевозимых грузов, а также с временем труда и отдыха водителей. В шести случаях было установлено, что водители умышленно манипулировали с устройствами, фиксирующими время работы и отдыха.

Полиция отмечает, что уставший водитель за рулем рискует не только сам, но и представляет опасность не только других участников дорожного движения.

В ходе рейда полиция остановила работу этого грузовика PPA
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