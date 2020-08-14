ФОТО | Пропавший в Пайде дирижабль нашли!

Сегодня примерно в 13 часов Центр тревоги получил сообщение, что в Пайде на улице Таллинн отвязался и улетел дирижабль длиной 9,5 метров и шириной 2,5 метра. Полиция разыскивала воздушное судно как на суше, так и с воздуха.
Большой упавший дирижабль нашли в 30 километрах от Пайде.
”Местоположение дирижабля, который оторвался от веревки сегодня в 13:00, установлено. Он больше не представляет угрозы для кого-либо. Дирижабль был обнаружен около 16:00 внимательным гражданином, который и сообщил в Центр тревоги. Большое спасибо!” — сказал оперативный руководитель Ляэнской префектуры Юллар Кютт.
По его словам, человек заметил, что с неба упал большой воздушный шар. ”Он упал примерно в 30 километрах от Пайде в направлении Пылтсамаа, на поле в деревне Мелликвере. За дирижаблем приехал его владелец”, — добавил полицейский.
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