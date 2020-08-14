ФОТО | Пропавший в Пайде дирижабль нашли!

Большой упавший дирижабль нашли в 30 километрах от Пайде.

”Местоположение дирижабля, который оторвался от веревки сегодня в 13:00, установлено. Он больше не представляет угрозы для кого-либо. Дирижабль был обнаружен около 16:00 внимательным гражданином, который и сообщил в Центр тревоги. Большое спасибо!” — сказал оперативный руководитель Ляэнской префектуры Юллар Кютт.

По его словам, человек заметил, что с неба упал большой воздушный шар. ”Он упал примерно в 30 километрах от Пайде в направлении Пылтсамаа, на поле в деревне Мелликвере. За дирижаблем приехал его владелец”, — добавил полицейский.