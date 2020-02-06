ФОТО | Пропавшего в Таллинне 38-летнего немца в последний раз видели в районе порта Ноблесснер

"По записям камер видеонаблюдения мы установили маршрут Бьерна ночью 31 января в центре Таллинна. Ночью он посетил несколько увеселительных заведений в Старом городе и Пыхья-Таллинне. Ночью на 1 февраля он прибыл в район порта Ноблесснер, после этого информация о его месторасположении отсутствует", — прокомментировала руководитель службы превенции и ведения делопроизводств Елена Мирошниченко.

"Мы проверяем сейчас записи камер в этом районе, чтобы установить возможное направление его движения. Кроме того, сотрудники Таллиннского кордона на катере проверят акваторию порта", — добавила она.

Полиция ищет пропавшего в центре Таллинна 38-летнего Бьерна

Полиция просит помощи в поисках пропавшего 31 января в центре Таллинна 38-летнего Бьерна.

Бьерн ушел из отеля на ул. Крейцвальди вечером 31 января и направился в сторону Старого города. Так как мужчина не вернулся в отель к запланированному времени 2 февраля, об этом сообщили полиции.

Полиция проверила записи расположенных в центре города видеокамер и установила маршрут движения мужчины от отеля до кругового перекрестка Виру, после этого направление его движения неизвестно. В медицинских учреждениях его нет.

Уходя из отеля, мужчина был одет в темную куртку с капюшоном, красный свитер, голубые джинсы и бежевые ботинки. Его рост 190 см, он среднего телосложения. У него голубые глаза, светлые волосы, он носит очки. Мужчина говорит на немецком и английском языках, по-эстонски он не говорит.