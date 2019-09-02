02.09.2019, 08:50
ФОТО | Пропавшего в магазине ребенка нашли спящим на полке с игрушками
Руководитель криминального бюро Пыхьяской префектуры Урмет Тамбре делится в Twitter позитивным происшествием, когда пропавшего ребенка нашли среди игрушек.
Руководитель криминального бюро Пыхьяской префектуры Урмет Тамбре делится в Twitter позитивным происшествием, когда пропавшего ребенка нашли среди игрушек.
"На поиски неожиданно исчезнувшего в магазине ребенка мы отправили все свободные патрули района, — отмечает он. — После получасовых поисков ребенка нашли в отделе игрушек сладко спящим".
Kaupluses ootamatult kadunud lapse otsingule saatsime kõik piirkonna vabad patrullid. Peale pooletunnist otsimist leiti laps mänguasjade osakonnas ilusat und nautimas. 😂😂😂 #opjuht pic.twitter.com/RM57KX8bjX— Urmet Tambre (@UrmetTambre) September 1, 2019
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