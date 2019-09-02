ФОТО | Пропавшего в магазине ребенка нашли спящим на полке с игрушками

"На поиски неожиданно исчезнувшего в магазине ребенка мы отправили все свободные патрули района, — отмечает он. — После получасовых поисков ребенка нашли в отделе игрушек сладко спящим".

Kaupluses ootamatult kadunud lapse otsingule saatsime kõik piirkonna vabad patrullid. Peale pooletunnist otsimist leiti laps mänguasjade osakonnas ilusat und nautimas. 😂😂😂 #opjuht pic.twitter.com/RM57KX8bjX — Urmet Tambre (@UrmetTambre) September 1, 2019