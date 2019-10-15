ФОТО: Пропавшая в Таллинне 55-летняя женщина найдена

Аэт уехала из дома в Пирита сегодня чуть позже полуночи и после этого близким не удавалось с ней связаться.

Были основания полагать, что жизнь женщины может быть в опасности.

Около 18 часов полиция сообщила, что женщина найдена. С ней всё в порядке.