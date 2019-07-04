ФОТО: Пропали без вести. Полиция получает все больше сообщений об исчезнувших в 90-х людях

Вчера Delfi и Eesti Ekspress писали о том, как пропавший 25 лет назад и объявленный умершим бывший вируский фарцовщик "воскрес". Молодой отец 25 лет назад пропал без вести, а несколько лет спустя суд по заявлению супруги объявил его умершим. В конце прошлого года выяснилось, что мужчина годами жил в доме по соседству с женой. Как выяснилось, мужчина скрылся из-за долгов, опасаясь за свою жизнь.

Это не единственный подобный случай. Например, в 2015 году признанный мертвым житель Хийумаа спустя 18 лет вернулся домой. Его также признали мертвым, пока он скрывался в Беларуси, Украине, и Литве.

На данный момент полиция уже на протяжении долгого времени ищет 55 человек, чья судьба еще не ясна. При это полиция заявляет, что в каждом случае надежда не умирает, пока у полиции не появляется достаточно доказательств, что человек умер или сбежал от своих проблем за рубеж.

Дольше всех в списке пропавших без вести остается Калев Падар, который весной 1996 года вышел из своего дома в Пайде и не вернулся.