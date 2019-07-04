ФОТО: Пропали без вести. Полиция получает все больше сообщений об исчезнувших в 90-х людях(7)
Полиции все чаще сообщают о пропавших людях, но среди этих сообщений все больше про пропавшую молодежь и исчезнувших в 90-х людях.
Полиции все чаще сообщают о пропавших людях, но среди этих сообщений все больше про пропавшую молодежь и исчезнувших в 90-х людях.
Вчера Delfi и Eesti Ekspress писали о том, как пропавший 25 лет назад и объявленный умершим бывший вируский фарцовщик "воскрес". Молодой отец 25 лет назад пропал без вести, а несколько лет спустя суд по заявлению супруги объявил его умершим. В конце прошлого года выяснилось, что мужчина годами жил в доме по соседству с женой. Как выяснилось, мужчина скрылся из-за долгов, опасаясь за свою жизнь.
Это не единственный подобный случай. Например, в 2015 году признанный мертвым житель Хийумаа спустя 18 лет вернулся домой. Его также признали мертвым, пока он скрывался в Беларуси, Украине, и Литве.
На данный момент полиция уже на протяжении долгого времени ищет 55 человек, чья судьба еще не ясна. При это полиция заявляет, что в каждом случае надежда не умирает, пока у полиции не появляется достаточно доказательств, что человек умер или сбежал от своих проблем за рубеж.
Дольше всех в списке пропавших без вести остается Калев Падар, который весной 1996 года вышел из своего дома в Пайде и не вернулся.
В этом году полиция стала получать все больше сообщений о людях, пропавших еще в далеких 1990-х годах — за последние полгода поступило пять подобных заявлений. В таких случаях ясно, что жизни этих людей в данный момент напрямую ничто не угрожает. В первую очередь полиция делает запросы, чтобы узнать, не оставили ли они следа где-либо в Эстонии, а при необходимости и за рубежом.
При этом объявление о пропавшем человеке не обнародуют сразу, так как сначала нужно убедиться, что человек не решил скрыться добровольно, и с ним все в порядке — просто он решил, что больше не хочет общаться со своими близкими.
В день полиция получает около 10 сообщение о пропавших людях, но почти стольких же из них, как правило, удается сразу же найти. На данный момент полиция активно разыскивает 15 человек.
Смотрите галерею. Быть может, вы знаете кого-либо из них или же видели их где-то.
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