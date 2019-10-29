29.10.2019, 16:45

ФОТО: Проколами шин в Кейла занимались двое несовершеннолетних

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rus.delfi.ee
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Keilas läbi torgatud rehvid Foto: Delfi lugeja

Ляэне-Харьюское отделение полиции сообщило, что за проколами шин у более чем 20 автомобилей на позапрошлых выходных в Кейла стоят двое несовершеннолетних.

Полиция возбудила в отношении этих лиц уголовное дело по статье о причинении ущерба и уничтожении имущества.

В промежутке с 17 по 21 октября в Кейла были проткнуты покрышки более чем 20 машин. У некоторых транспортных средств были повреждены 1-2 покрышки, у некоторых - все четыре.

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