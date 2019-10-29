ФОТО: Проколами шин в Кейла занимались двое несовершеннолетних

Полиция возбудила в отношении этих лиц уголовное дело по статье о причинении ущерба и уничтожении имущества.

В промежутке с 17 по 21 октября в Кейла были проткнуты покрышки более чем 20 машин. У некоторых транспортных средств были повреждены 1-2 покрышки, у некоторых - все четыре.