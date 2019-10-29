ФОТО: Проколами шин в Кейла занимались двое несовершеннолетних

Ляэне-Харьюское отделение полиции сообщило, что за проколами шин у более чем 20 автомобилей на позапрошлых выходных в Кейла стоят двое несовершеннолетних.
Полиция возбудила в отношении этих лиц уголовное дело по статье о причинении ущерба и уничтожении имущества.
В промежутке с 17 по 21 октября в Кейла были проткнуты покрышки более чем 20 машин. У некоторых транспортных средств были повреждены 1-2 покрышки, у некоторых - все четыре.
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