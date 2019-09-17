ФОТО | Продолжился крупнейший в истории Эстонии коррупционный процесс

Дело продолжилось с того места, где оно остановилось в начале лета: обсуждали то, можно ли собранные прокуратурой в ходе слежки улики и другую информацию использовать при рассмотрении дела или нет.

Защитники ряда обвиняемых считают, что доказательства прокуратуры не могут считаться заслуживающими доверия. Адвокаты ссылаются на выявленный в ходе следствия конфликт интересов. Он заключается в наличии близких отношений между руководителями ведомства, расследовавшего уголовное дело, и ведомства, которое его вело (главный государственный прокурор Лавли Перлинг и заместитель генерального директора КаПо Мартин Перлин являются супругами).

Так как суд только приступил к прояснению вопроса достоверности доказательств, по процедурным причинам в этой части на сегодняшнем заседании решение принято не было. Невзирая на это, прокуратура пожелала двигаться дальше и допросить своих свидетелей. Суд согласился допросить тех из них, в отношении которых нет необходимости использовать сомнительным образом собранные доказательства.

Если сегодня перед судом прошли только трое свидетелей, то на завтра запланирован допрос почти десятка свидетелей. Суд запретил журналистам обнародовать сказанное допрошенными до завершения дела.