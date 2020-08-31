31.08.2020, 10:59

ФОТО | Продолжается судебный процесс над музыкантом, обвиняемым в сексуальных домогательствах к ребенку

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Foto: Ilmar Saabas

Сегодня в Харьюском уездном суде продолжается судебное заседание по делу музыканта и актера Венно Лоосаара, обвиняющегося в сексуальном совращении 10-летней девочки.

Согласно обвинению Лоосару вменяется в вину один эпизод, когда он трогал девочку младше 10 лет через одежду в области гениталий. Также в его владении было найдено 19 фотографий и четыре видео с детской порнографией.

В конце прошлого года, когда было предъявлено обвинение, окружной прокурор Арика Алман сказала Delfi, что вменяемый Лоосару инцидент произошел много лет назад, однако правоохранительным органам сообщили о нем лишь недавно, поскольку на тот момент потерпевшая в силу возраста не осознавала, что происходит.

Хотя Лоосаара все отрицает, прокуратура утверждает, что собранные доказательства достаточно весомые, чтобы вынести ему обвинительный приговор.

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