ФОТО | Процесс над алководителем, устроившим аварию с тремя погибшими, продолжается(17)
Сегодня продолжается процесс над Андресом Рейнартом, устроившим 11 января аварию, в которой погибли три человека, в том числе девятимесячный ребенок.
Сегодня продолжается процесс над Андресом Рейнартом, устроившим 11 января аварию, в которой погибли три человека, в том числе девятимесячный ребенок.
Ляэнеская окружная прокуратура 20 мая обвила Рейнарта в убийстве. Оценка прокуратуры основывается на том, что крайне опасное поведение мужчины на дороге было сознательным.
11 января 34-летний Андрес Рейнарт пытался уйти на своем автомобиле Audi от пытавшейся его остановить полиции. Машина двигалась на скорости 138 км/ч. В ходе погони автомобиль Рейнарта врезался в Volvo.
В результате столкновения погибли находившиеся в Volvo маленький ребенок и две женщины (27 и 58 лет). Еще одну женщину (37) доставили с тяжелыми травмами в больницу. По данным полиции, за рулем Рейнарт был в состоянии опьянения.
Больше о трагической аварии можно прочитать ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ.
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