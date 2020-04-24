ФОТО | Причиной унесшего жизнь мужчины пожара в Вырумаа стало курение в постели

При вызванных как следует не затушенными сигаретами пожарах в год гибнет в среднем 20 человек, отметил руководитель по коммуникации Лыунаского спасательного центра Марек Кийк.

"Безопаснее курить за пределами помещений. Укладывание в кровать или кресло с сигаретой может закончиться смертью, — пояснил он. — Из осыпавшегося за мебель окурка разгорается большой пожар только спустя часы".

Кийк подчеркнул, что пожар помогает заблаговременно обнаружить как следует установленный на потолок дымовой датчик. В горевшем в Вырумаа здании также отсутствовал дымовой датчик.

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