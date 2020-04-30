ФОТО: Причиной трагического пожара в Тарту, унесшего жизни пяти человек, стала неисправность электропроводки

Собранные доказательства и экспертная оценка позволяют утверждать, что возгорание началось из-за неисправности электропроводки, расположенной за одним из холодильников. Далее огонь перекинулся на другие места.

По словам окружного прокурора Лыунаской прокуратуры Татьяны Тамме, погибших уже ничто не вернет, но близким и общественности важно знать, что стало причиной. ”В случае с пожарами, к сожалению, обычно первым до людей добирается не огонь, а углекислый газ, и он очень ядовитый. Так и в данном случае эксперты установили, что причиной смерти находившихся в доме людей стал угарный газ”, — сказала она.

Отмечается, что на месте не было найдено следов наличия дымовых датчиков. В ходе следствия также не было установлено фактов, указывающих на наличие датчиков.

”По оценке эксперта, эта неполадка могла быть связана с розеткой удлинителя, однако как и по какой причине эта неполадка возникла, к сожалению, осталось неясным, поскольку именно в этом месте началось возгорание, вследствие чего провода и устройства оказались сильно повреждены. Но эксперты вынесли окончательное заключение и уголовное дело завершено”, — сказала Тамм.

”Вне зависимости от причины трагедии исправный и правильно установленный дымовой датчик в любом случае заблаговременно предупредил бы о пожаре и с большой долей вероятности спас бы жизни”, — отметил в свою очредь заведующий бюро превенции Лыунаской префектуры Арви Уусталу и напомнил, что наличие дымового датчика обязательно во всех частных домах и квартирах с 2009 года.