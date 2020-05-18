ФОТО: Прибыв на место аварии в Йыгевамаа, дара речи лишились даже опытные полицейские

”Место аварии, куда сегодня в ранние утренние часы прибыли полицейские, лишило дара речи даже самых опытных стражей порядка”, — сообщается в Facebook Лыунаской префектуры.

К счастью, несмотря на открывшуюся картину, водитель автомобиля не только выжил, но и практически не пострадал. ”По большей части в этом заслуга пристегнутого ремня безопасности, который спас его от перекатывания подобно мячу для боулинга в автомобиле, перевернувшегося несколько раз”, — отмечает полиция.

Авария произошла в понедельник рано утром, около 5 часов, в Эску в Йыгевамаа. Передвигавшийся в сторону Пылтсамаа Subaru с 19-летним парнем за рулем вылетел с дороги, снес несколько деревьев и завершил свою траекторию в кювете кверху колесами.

Полиция подтвердила Delfi, что у молодого человека был уголовно наказуемый уровень опьянения — содержание алкоголя в крови более 1,5 промилле.

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