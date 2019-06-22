22.06.2019, 19:53

ФОТО: При жестком столкновении микроавтобуса и легковушки в Падизе пострадали четыре человека

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rus.delfi.ee
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Galerii: 34 pilti
Foto: Scanpix

В субботу вечером в деревне Падизе в Харьюмаа произошло ДТП. На шоссе Кейла-Хаапсалу столкнулись легковой автомобиль и микроавтобус.

Центр тревог и получил сообщение в 18:30, а ДТП произошло на 22 километре шоссе, сообщила полиция Delfi.

Согласно первоначальным данным, при столкновении пострадали четыре человека.

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