08.12.2019, 08:50

ФОТО | При пожаре в волости Вильянди погиб мужчина

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Viljandimaal põles elumaja Foto: Kenno Soo

В воскресенье рано утром, раньше 7 часов, Центр тревоги получил сообщение, что в Вильяндимаа, в деревне Саарепеэди волости Вильянди горит жилой дом.

В 6:53 Центр тревоги получил сообщение, что в волости Вильянди, в деревне Саарепеэди горит жилое здание. По прибытии спасателей языки пламени уже вырывались через крышу. Спасатели сразу начали тушение пожара и поиски возможных пострадавших в здании. В 8:29 спасатели нашли в здании тело 58-летнего мужчины.

Причины возникновения пожара выясняются, но известно, что пожар начался в том же помещении, где нашли погибшего.

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