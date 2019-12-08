08.12.2019, 08:50
ФОТО | При пожаре в волости Вильянди погиб мужчина
дополнено
В воскресенье рано утром, раньше 7 часов, Центр тревоги получил сообщение, что в Вильяндимаа, в деревне Саарепеэди волости Вильянди горит жилой дом.
В воскресенье рано утром, раньше 7 часов, Центр тревоги получил сообщение, что в Вильяндимаа, в деревне Саарепеэди волости Вильянди горит жилой дом.
В 6:53 Центр тревоги получил сообщение, что в волости Вильянди, в деревне Саарепеэди горит жилое здание. По прибытии спасателей языки пламени уже вырывались через крышу. Спасатели сразу начали тушение пожара и поиски возможных пострадавших в здании. В 8:29 спасатели нашли в здании тело 58-летнего мужчины.
Причины возникновения пожара выясняются, но известно, что пожар начался в том же помещении, где нашли погибшего.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
Страшное ДТП в Нижнем Новгороде: скончался учитель
Рассказал правду: доцент признался, почему убил любимую Настю
Как отпугнуть агрессивную собаку: это может спасти вам жизнь
«Краснодар» — ЦСКА: Быстров не согласен с пенальти в ворота ЦСКА