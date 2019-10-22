22.10.2019, 12:07

ФОТО: При пожаре в частном доме погиб ребенок


rus.delfi.ee
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Tulekahju Muhus Vahtraste külas Foto: Irina Mägi

Сегодня в деревне Вахтрасте на острове Муху загорелся деревянный частный дом. В результате пожара погиб ребенок.

Центр тревоги получил сообщение в 09:29. Возгорание было потушено около 11:30.

Пресс-секретарь Ляэнеского центра спасения Марис Мооритс подтвердила, что в пожаре погиб ребенок. Еще два человека были доставлены в больницу.

Причина пожара пока неясна. Точные обстоятельства будут выяснены в ходе расследования.

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