22.10.2019, 12:07
ФОТО: При пожаре в частном доме погиб ребенок
Сегодня в деревне Вахтрасте на острове Муху загорелся деревянный частный дом. В результате пожара погиб ребенок.
Сегодня в деревне Вахтрасте на острове Муху загорелся деревянный частный дом. В результате пожара погиб ребенок.
Центр тревоги получил сообщение в 09:29. Возгорание было потушено около 11:30.
Пресс-секретарь Ляэнеского центра спасения Марис Мооритс подтвердила, что в пожаре погиб ребенок. Еще два человека были доставлены в больницу.
Причина пожара пока неясна. Точные обстоятельства будут выяснены в ходе расследования.
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