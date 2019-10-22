ФОТО: При пожаре в частном доме погиб ребенок

Центр тревоги получил сообщение в 09:29. Возгорание было потушено около 11:30.

Пресс-секретарь Ляэнеского центра спасения Марис Мооритс подтвердила, что в пожаре погиб ребенок. Еще два человека были доставлены в больницу.

Причина пожара пока неясна. Точные обстоятельства будут выяснены в ходе расследования.