22.10.2019, 12:07
ФОТО: При пожаре в частном доме погиб ребенок
Сегодня в деревне Вахтрасте на острове Муху загорелся деревянный частный дом. В результате пожара погиб ребенок.
Сегодня в деревне Вахтрасте на острове Муху загорелся деревянный частный дом. В результате пожара погиб ребенок.
Центр тревоги получил сообщение в 09:29. Возгорание было потушено около 11:30.
Пресс-секретарь Ляэнеского центра спасения Марис Мооритс подтвердила, что в пожаре погиб ребенок. Еще два человека были доставлены в больницу.
Причина пожара пока неясна. Точные обстоятельства будут выяснены в ходе расследования.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
Как отпугнуть агрессивную собаку: это может спасти вам жизнь
Артист найден мертвым в мусорном баке в Петербурге
Медики установили, какой вред нанес сестрам Хачатурян их отец
Кем на самом деле оказалась Грета и кто за ней стоит